Afyonkarahisar\'da İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi

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Afyonkarahisar'da polis tarafından ilkokul öğrencilerine güvenlik trafik eğitimi verildi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri 'Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı' çerçevesinde Fatih İlkokulu öğrencilerine eğitim verildi. Eğitimde, genel trafik güvenliği kuralları, emniyet kemeri kullanımının önemi ve karşıdan karşıya geçme konuları detaylı bir şekilde ele alındı. Fatih İlkokulu Konferans Salonu'ndaki eğitim çalışmasında 4. Sınıf ta eğitim gören 80 öğrenciye trafik bilinci eğitimi verilirken, trafik kuralları tek, tek anlatıldı. Öğrenciler temel trafik eğitimi çerçevesinde merak ettiklerini polis ekiplerine sorarak, bireysel bilgiler de aldı. Ayrıca, öğrencilere okul servis araçlarına güvenli şekilde binme ve inme konularında eğitim verildi. - AFYONKARAHİSAR