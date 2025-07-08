Afyonkarahisar\'da Kamu Toplantısı

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında kamu kurumlarının çalışmalarının değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

Toplantıya, Vali Yardımcıları Celil Ateşoğlu, Murat Büyükköse, İhsan Ayrancı ile Vali Yardımcısı Vekilleri Ali Arıkan ve Bedir Deveci'nin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda il genelindeki kamu hizmetlerinin etkinliği, devam eden projeler ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı. Vali Yiğitbaşı, hizmetlerde verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini vurguladı. - AFYONKARAHİSAR