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Afyonkarahisar'da kaza, traktörün ön iki tekerleği koptu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da tırın traktöre çarpması sonrası meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken traktörün ön iki tekerleği koptu.

Kaza, Afyonkarahisar Bolvadin- Emirdağ ilçeleri karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirdağ'a bağlı Kemerkaya Köyü girişinde sürücü H.S idaresindeki 26 AFA 964 plakalı tır köy içerisinden çıkan sürücü M.K. idaresindeki 03 KU 890 plakalı traktöre çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, tır yol kenarına devrildi, traktörün ise ön iki tekerleği koptu. İki aracında kullanılmaz hale geldiği kazada, Kemerkaya köy sakinleri, duruma tepki göstererek köy çıkışına mutlaka ışık yapılması gerektiğini söyleyerek, yetkililere seslendi.