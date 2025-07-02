Afyonkarahisar\'da Kuraklık İçin Yağmur Duası Yapıldı

Bir süredir kuraklığın etkili olduğu Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaklaşık 200 kişinin yaşadığı bir köyde yağmur duası yapıldı.

Şuhut ilçesine bağlı Ortapınar Köyü Muhtarlığı öncülüğünde köy sakinlerinin de destekleriyle yağmur duası yapıldı. Ortapınar köyünde yapılan yağmur ve şükür duasına, Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın, Ortapınar Köyü Muhtarı İsmail Rahat, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Tosun, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Hasan Camcı, MHP Şuhut İlçe Başkanı Ali Durmaz, ilçe merkez ve köy muhtarları, protokol üyeleri, STK temsilcileri ve köy sakinleri katıldı. Kılınan namazın ardından yapılan yağmur duasının ardından köy halkının da destekleriyle vatandaşlara hayır yemeği dağıtıldı. Yapılan ikramın ardından imam hatipler tarafından sofra duasının yapılmasıyla etkinlik sona erdi.

Gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 200 kişinin katıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR