Afyonkarahisar'da market raflarındaki tarımsal ürün fiyatları TÜFİS için kaydedildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da market raflarındaki tarımsal ürün fiyatları TÜFİS için kaydedildi

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Afyonkarahisar\'da market raflarındaki tarımsal ürün fiyatları TÜFİS için kaydedildi
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Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, TÜFİS kapsamında kentteki marketlerde tarımsal ürün fiyatlarını kayıt altına aldı. Verilerin sisteme aktarıldığı çalışmayla fiyat değişimlerinin takibi ve güncel verilerin değerlendirme süreçlerinde kullanılması hedefleniyor.

Afyonkarahisar'da tarımsal ürünlerin piyasa hareketlerinin izlenmesi amacıyla marketlerde fiyat takip çalışması gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) kapsamında kentte faaliyet gösteren marketlerde ürün fiyatları yerinde incelendi.

Çalışmalar kapsamında marketlerdeki tarımsal ürünlerin fiyatları kayıt altına alınarak ilgili veriler sisteme aktarıldı. Uygulamayla tarımsal ürünlerin piyasadaki fiyat değişimlerinin takip edilmesi ve güncel verilerin değerlendirme süreçlerinde kullanılması hedefleniyor.

Kurumdan yapılan açıklamada üretimden tüketime kadar piyasa verilerinin düzenli ve doğru şekilde takip edilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
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