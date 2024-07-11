Afyonkarahisar'da meydana gelen depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da meydana gelen depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da bugün sabah saatlerinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, depremin şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde, deprem anında tonlarca ağırlıktaki kamyonetin yerinden oynadığı, yolda çatlamaların meydana geldiği ve tozların çıktığı görülüyor. Ayrıca, deprem anındaki sesin kulakları sağır edecek cinsten olduğu duyuluyor.

11.07.2024 12:33
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Afyonkarahisar'da bugün sabah saatlerinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Merkez üssü Ataköy mahallesi olan depremin korkusu kentte devam ederken, Organize Sanayi Bölgesindeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler adeta depremin korkunç yüzünü gösterdi. Deprem anında tonlarca ağırlıktaki kamyonetin yerinden oynadığı, yolda çatlamaların meydana geldiği ve bir anda tozların çıktığı görülüyor. Bu sırada aracın yanında uyuyan bir köpek ise yattığı yerden kalkarak panikle sağa sola bakıyor. Görüntülerde ayrıca deprem anındaki sesin adeta kulakları sağır edecek cinsten olduğu duyuluyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da meydana gelen depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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