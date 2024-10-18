Afyonkarahisar\'da Münazara Yarışması Coşkuyla Tamamlandı

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Afyonkarahisar'da gençlerin düşünce ve ifade yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan Türkiye Münazara Yarışmaları'nın üniversite kategorisi il finali büyük bir coşkuyla tamamlandı.

Afyonkarahisar Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen yarışma, lise ve üniversite kategorilerinde birçok genç yeteneğin katılımıyla gerçekleşti. Gençler, farklı konular üzerine yaptıkları münazaralarda hem bilgi birikimlerini sergiledi hem de sahne performanslarıyla dikkat çekti.

Yarışmanın amacı, gençlerin eleştirel düşünme, ikna etme ve kamu önünde konuşma becerilerini geliştirmelerine olanak tanımaktı. Katılımcılar, güncel meselelerden sosyal konulara kadar geniş bir yelpazede konuları ele alarak, hem kendilerini ifade etme fırsatı buldu hem de rakipleriyle fikir alışverişinde bulunma imkanı yakaladı.

Yarışmanın sonunda, dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi. Törene Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Gençlik Hizmetleri Müdürü katıldı. Ödül töreninde, başarılarıyla dikkat çeken takımlara sertifikalar, plaketler ve çeşitli ödüller takdim edildi. Törende, gençlerin bu tür etkinliklere katılarak yeteneklerini geliştirmelerinin önemine vurgu yapıldı. - AFYONKARAHİSAR