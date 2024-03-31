Afyonkarahisar\'da oy verme işlemi başladı

Yerel

Yurt genelinde olduğu Afyonkarahisar'da da 31 Mart Mahalli İdari seçimleri için oy verme işlemi sorunsuz bir şekilde başladı.

Kentte oy verme işlemi sabah 08.00 itibari ile başladı. Afyonkarahisar genelinde 60 belediye başkanı, 874 muhtar seçilecek. Kent genelinde oy verme işleminin toplamda bin 419 sandıkta yapılıyor. Yine kent genelinde 416 bin 669 seçmenin sandık başına gitmesi bekleniyor. En çok sanığın kurulduğu yer 660 ile kent merkezi olurken yine burada 210 bin 233 seçmenin oy kullanacağı belirtildi.

Kent merkezinden sonra en çok seçmenin bulunduğu ilçeler ise sırasıyla 26 bin 547 seçmenle Bolvadin, 23 bin 934 seçmen ile Dinar, 22 bin 322 seçmenle Sinanpaşa ve 20 bin 945 seçmenle Emirdağ ilçesi.

Kentte en az oy kullanılacak ilçe ise bin 209 seçmeninin bulunduğu Kızılören ilçesi olacak. - AFYONKARAHİSAR