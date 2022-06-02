Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu, çakan şimşekler geceyi aydınlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu, çakan şimşekler geceyi aydınlattı

02.06.2022 03:10

Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu, çakan şimşekler geceyi aydınlattı Afyonkarahisar'da aniden başlayan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, ardı ardına düşen yıldırımlar ise geceyi gündüze çevirdi.

Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu, çakan şimşekler geceyi aydınlattı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da aniden başlayan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, ardı ardına düşen yıldırımlar ise geceyi gündüze çevirdi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Yağışla birlikte düşen yıldırımlar ise adeta geceyi aydınlattı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşarken, yağmurdan dolayı trafikteki sürücülerde zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın devam ettiği kentte hava sıcaklıkları da hissedilir derecede azaldı.

Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu, çakan şimşekler geceyi aydınlattı
Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu, çakan şimşekler geceyi aydınlattı
Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu, çakan şimşekler geceyi aydınlattı
Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu, çakan şimşekler geceyi aydınlattı

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da aracında 6 milyon 800 bin makaron ele geçirilen sürücü tutuklandı Afyonkarahisar'da aracında 6 milyon 800 bin makaron ele geçirilen sürücü tutuklandı 7 asırlık köprünün yenilenen taşları 7 ayda deforme oldu 7 asırlık köprünün yenilenen taşları 7 ayda deforme oldu
Kaynak: İHA

Karahisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu, çakan şimşekler geceyi aydınlattı - Son Dakika


Son Dakika
01:08 Finlandiya, Türkiye hakkında olumlu mesaj verdi: İlgimizi çekecek silah teknolojileri var
00:50 Benzin ve motorine bir kez daha zam geldi! Litre fiyatı 26 lirayı aştı
00:46 Sivilleri hedef alan terör örgütünün menzilleri Suriye Milli Ordusu tarafından vuruldu
00:30 Belediye meclis üyesi Hacer Çınar hakkında koruma kararı verildi
00:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gezi parkı eylemcilerine yönelik "Bunlar çürük, bunlar sürtük" sözlerine Akşener'den tepki geldi
23:25 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 soru sordu
22:58 Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki davada kazanan belli oldu! Heard, Johnny Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödeyecek
22:39 Türk Telekom internet paketlerine yüzde 23'e varan oranda zam yaptı
22:18 Türkiye'nin talebi üzerine yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adı "Türkiye" olarak değişti
21:59 Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelttiği 10 soruyu yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 03:27:19. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu, çakan şimşekler geceyi aydınlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement