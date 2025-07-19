Afyonkarahisar\'da Sahipsiz Hayvanlar İçin Toplantı Düzenlendi

Afyonkarahisar Valiliği sahipsiz hayvanların korunması, rehabilitasyonu ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla bir toplantı düzenlendi.

Vali Yardımcısı Murat Büyükköse başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Vekili Ali Arıkan, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda, sahipsiz hayvanlara yönelik sürdürülen çalışmalar değerlendirildi; karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve kurumlar arası koordinasyonun artırılmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alındı. Yetkililer, hayvan refahının sağlanması konusunda iş birliğinin önemine dikkat çekti. - AFYONKARAHİSAR