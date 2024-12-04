Afyonkarahisar'da Su Krizi

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Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri, köy sakinlerinin hiçbir analiz yapılmadan içme suyu deposuna aktardıkları kuyu suyunu halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesi ile keserek yaşanabilecek olumsuzluklara karşın önlem aldı.

Konuyla ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Şuhut Kayabelen köyü ile İlyaslı köyü arasında sınır anlaşmazlığının olduğu bir alanda çıkan su kaynağı, Afyonkarahisar İl Özel İdaresinin bilgisi dışında suyun gerekli analizleri yaptırılmadan köy halkı tarafından imece usulüyle köyün su deposuna aktarılıştır. Suyun analiz yapılmadan köy deposuna aktarılması ve bu durumun halk sağlığını tehdit eden bir husus olduğu İl Özel İdaresi ve Şuhut Kaymakamlığınca tespit edilerek suyun depoya akmasının önüne geçilmek istenmiştir.

Gerekli tedbirleri almak üzere sabah saatlerinde köye intikal eden İl Özel İdaresi ekipleri, olumsuz yol şartlarından dolayı suyun çıktığı yere ulaşamamışlardır. Köy halkı suyun kesileceği kanaatiyle ekiplerin olduğu yerde toplanmış ancak daha sonra kalabalık dağılmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR