Afyonkarahisar'da Şule Yüksel Şenler Vakfının yaptırdığı kütüphane törenle açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından Yakup Evren Ortaokulu için yaptırılan okul kütüphanesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine protokol ve vakıf temsilcileri katıldı; kütüphanenin öğrencilerin eğitimine katkı sağlaması bekleniyor.
Afyonkarahisar'da Yakup Evren Ortaokulu bünyesinde Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından yaptırılan "Şule Yüksel Şenler Okul Kütüphanesi" düzenlenen törenle açıldı.
Açılış törenine Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, Şule Yüksel Şenler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Dr. Leyla Şahin Usta, İl Müftüsü Dr. Ali Hayri Çelik ile il protokolü katıldı.
Açılış kurdelesinin kesilmesinden önce İl Müftüsü Dr. Ali Hayri Çelik tarafından dua edildi. Duaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.
Yeni kütüphanenin öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmasına ve eğitim hayatlarına katkı sunması hedefleniyor.
Kaynak: İHA
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