Afyonkarahisar\'da Tohumluk Patates Ekim Alanlarından Toprak Numunesi Alındı

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Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik elemanları tohumluk patates ekim alanlarından sertifikasyona esas toprak numunesi aldı.

Afyonkarahisar Sandıklı, Emirdağ, Şuhut, İhsaniye, Bolvadin ve Kızılören ilçelerinde tohumluk patates ekimi yapıldı. Tohumluk patateslerin sertifikasyona esas tüm kontrolleri Tarım ve Orman Müdürlüğü tohumluk kontrolörleri tarafından yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada: "Üreticilerimiz tarafından sertifikalı tohum kullanımı verim ve kalite artışı açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca sertifikalı tohum ile toprakta mevcut ve tohumla taşınan bazı hastalıklardan dolayı oluşan kayıplar minimum düzeydedir" denildi. - AFYONKARAHİSAR