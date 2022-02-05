Afyonkarahisar'da yabancı uyruklu kişi sayısı 12 bin 419'a yükseldi - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'na göre, Afyonkarahisar'daki yabancı uyruklu nüfus oranı 2021 yılında bir önceki yıla göre artarak 12 bin 419 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2021 yılı itibarı ile kentteki yabancı uyruklu nüfus sayısı 12 bin 419 oldu. Açıklamada, kentteki yabancı nüfusun 6 bin 475'ini erkeklerin, 5 bin 944'ünü ise kadınların oluşturduğu kaydedildi. Açıklanan verilere göre 2020 yılında 11 bin 99 olan Afyonkarahisar'daki yabancı nüfus sayısı 2021 yılında bin 320 kişi artarak 12 bin 419'a yükselmesi ise dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR