Afyonkarahisar'da Yetişkin Kur'an Kursu Öğrencileri Arasında Masallar Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Yetişkin Kur'an Kursu Öğrencileri Arasında Masallar Yarışması Düzenlendi

Afyonkarahisar\'da Yetişkin Kur\'an Kursu Öğrencileri Arasında Masallar Yarışması Düzenlendi

Afyonkarahisar'da düzenlenen 'İyilik ile Gönüllere Dokun' temalı 'Büyüklerimizden Masallar Yarışması'nda dereceye giren yetişkin Kur'an kursu öğrencileri belli oldu. Yarışmada birinci olan Derya Palalı, ikinci olan Şengül Ayva ve üçüncü olan Nurgül Kalaycı ödüllerini İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun elinden aldı. İl Müftüsü İmamoğlu, dereceye giren kursiyerleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

21.02.2024 11:10
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Yetişkin Kur'an kurslarına devam eden kursiyerlere yönelik düzenlenen 'İyilik ile Gönüllere Dokun' temalı 'Büyüklerimizden Masallar Yarışması'na katılan kursiyerlerden Afyonkarahisar'da dereceye girenler belli oldu.

Söz konusu yarışmada Toplum Destek Merkezi Kur'an Kursundan Derya Palalı birinci, Sultandağı İlçesi Kur'an Kursundan Şengül Ayva ikinci, Gültepe Hanım Özen Kur'an Kursundan Nurgül Kalaycı üçüncü oldu. Dereceye giren kursiyerler ödüllerini İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun elinden aldı. İl Müftüsü İmamoğlu dereceye giren kursiyerlere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

İyilik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Yetişkin Kur'an Kursu Öğrencileri Arasında Masallar Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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