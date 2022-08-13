Dinar'da vatandaşlara aşure ikramı - Son Dakika
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Dinar'da vatandaşlara aşure ikramı

13.08.2022 11:31
Dinar'da vatandaşlara aşure ikramı

Afyonkarahisar Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Afyonkarahisar Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Dinar'da hayırseverler tarafından hazırlanan aşure namaz sonrası cami cemaati ile birlikte vatandaşlara ikram edildi. Muharrem ayı dolayısıyla hazırlanan aşureleri vatandaşlara elleri ile ikram eden Kaymakam Kapankaya, bu tür etkinliklerin toplumdaki birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini ifade ederek, vatandaşların Muharrem ayını tebrik etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Selami Kapankaya, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dinar'da vatandaşlara aşure ikramı - Son Dakika

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