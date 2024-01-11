Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Okulu Ziyaret Etti

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, ilçe Şükrü Mola İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle yakından ilgilendi, idareci ve öğretmenleri çalışmalarını dinledi.

İlk olarak okul bahçesi ve çevresinde incelemelerde bulunan Kaymakam Bilici, daha sonra okul idarecileri ile bir araya gelerek okulun genel durumu ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Bilici ayrıca okul müdürü olarak atanan Fatih Sultan Mehmet Çelik'e de yeni görevinde başarılar diledi. Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Kaymakam Bilici, onlarla yakından ilgilendi. Öğrencilere farklı konularda sorular soran Kaymakam Bilici, onlarla sohbet ederek sorularını içtenlikle yanıtladı. Kaymakam Bilici daha sonra öğretmenler ile bir araya gelerek onlarla bir toplantı gerçekleştirdi. Kaymakam Bilici'ye ziyareti esnasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz eşlik etti. - AFYONKARAHİSAR