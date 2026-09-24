Afyonkarahisar eski müftü yardımcısı Ayşegül Kurt ikramiyesinin tamamını TDV'ye bağışladı - Son Dakika
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Afyonkarahisar eski müftü yardımcısı Ayşegül Kurt ikramiyesinin tamamını TDV'ye bağışladı

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Afyonkarahisar eski müftü yardımcısı Ayşegül Kurt ikramiyesinin tamamını TDV\'ye bağışladı
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Geçen yıl emekli olan müftü yardımcısı Ayşegül Kurt, ikramiyesinin tamamını Afyonkarahisar İl Müftülüğü'nün yeni hizmet binası için TDV'ye bağışladı. Bağışa karşılık TDV Genel Müdürlüğü'nün uygun gördüğü teşekkür belgesi, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından Kurt'a verildi.

Afyonkarahisar İl Müftü Yardımcılığı görevinden geçen yıl emekliye ayrılan Ayşegül Kurt, emekli ikramiyesinin tamamını İl Müftülüğü'nün yeni hizmet binasının yapımında kullanılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) bağışladı.

22 Eylül 2026 tarihinde temeli atılan İl Müftülüğü yeni hizmet binasına yapılan anlamlı bağış dolayısıyla Ayşegül Kurt'a, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü tarafından 'Teşekkür Belgesi' verilmesi uygun görüldü. Belge, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından Kurt'a takdim edildi.

Belge takdiminde konuşan İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Kurt'un yılların emeğiyle elde ettiği emekli ikramiyesinin tamamını bağışlamasının önemli bir vefa ve fedakarlık örneği olduğunu söyledi. İmamoğlu, Kurt'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek bağışın vakıf kültürünün önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Törende, Ayşegül Kurt'un yaptığı bağışın yeni hizmet binasının yapımına önemli bir katkı sunduğu belirtilirken, kendisine ve ailesine sağlık ve huzur dolu bir ömür temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar eski müftü yardımcısı Ayşegül Kurt ikramiyesinin tamamını TDV'ye bağışladı - Son Dakika
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