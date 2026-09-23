Afyonkarahisar Evciler\'de Tarım ve Orman Müdürlüğü kapasite incelemesini sürdürüyor

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde hayvancılık işletmelerine yönelik kapasite incelemeleri gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Evciler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından hayvancılık işletmelerinde yerinde inceleme ve kontroller yapıldı.

Çalışmalarda işletmelerin fiziki koşulları ile mevcut hayvan kapasiteleri değerlendirilerek gerekli tespitler gerçekleştirildi. Hayvancılık faaliyetlerinin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi amacıyla saha çalışmalarının devam ettiği bildirildi.