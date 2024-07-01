Afyonkarahisar İl Genel Meclisi, arazi ve ekili alan yangınlarına dikkat çekti - Son Dakika
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Afyonkarahisar İl Genel Meclisi, arazi ve ekili alan yangınlarına dikkat çekti

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi, arazi ve ekili alan yangınlarına dikkat çekti

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi'nin Temmuz ayı çalışmalarında meclis üyeleri, arazi ve ekili alan yangınlarına dikkat çekerek vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Milliyetçi Hareket Partisi İGM üyesi Ahmet Zeki Ertürk, hasat zamanında çıkan yangınlar hakkında bilgi verdi ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

01.07.2024 14:05
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Afyonkarahisar İl Genel Meclisi'nin (İGM) Temmuz ayı çalışmalarında söz alan meclis üyeleri arazi ve ekili alan yangınlarına dikkat çekerek vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

İGM Temmuz ayı toplantıları başladı. Toplantıya İGM Başkanı Mehmet Siper'in yerine vekaleten Ahmet Mahmut Saylık başkanlık yaptı. Gerçekleştirilen toplantıda gündeme dair maddeler okunarak gerekli komisyonlara havale edildi.

Gündem dışı söz alan Milliyetçi Hareket Partisi İGM üyesi Ahmet Zeki Ertürk, hasat zamanında çıkan yangınlar hakkında üyeleri bilgilendirdi. Ertürk açıklamasında, "Hububatın hasat dönemini yaşıyoruz. Bayram haftası içerisinde ilimize bağlı 3 köyümüzde 4 yangın olayı meydana geldi. Bu yangınlar gerek anız yakılması vasıtasıyla gerekse de piknik faaliyetlerinde dolayı ya da hububat ekili alanlardan geçen araçlar içerisinden sigara atmasıyla yangınlar meydana geldi. İlk yangın, Kaplanlı Köyünde meydana geldi. Bu yangın köyün hanelerine de ulaşacak şekildeydi. İkincisi Giresunlular Şehitliği yakınında meydana geldi. Üçüncüsü ve dördüncüsü ise Bostanlı Köyünde meydana geldi. 5 gün arayla iki sefer yangın çıktı. Bostanlı köyünde son çıkan yangında 45-50 dekarlık hububat ekili arazi yandı. Takdir edersiniz ki çiftçilerimiz buraya emek sarf ediyorlar. Bir yıl emek veriyorlar ve ümit bağlıyorlar. Kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlarımızın anızlarını yakmamasını, araçları ile seyahat halindeki insanların sigaralarını atmamalarını ve ormanlık alanlarda da piknik yapmamalarını özellikle istirham ediyorum. Meclis üyesi arkadaşlarımızdan ricam kendi bölgelerinde bulunan vatandaşlarımıza uyarılarda bulunmasıdır" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Ahmet Zeki, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar İl Genel Meclisi, arazi ve ekili alan yangınlarına dikkat çekti - Son Dakika

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