Afyonkarahisar İl Müftülüğü Liseli Öğrencilere Kahvaltı Programı Düzenledi

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Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından liseli öğrencilere yönelik kahvaltı programı düzenlendi.

"Gençliğe Değer" projesi çerçevesinde lise öğrencilerinin tanışma ve kaynaşması için gerçekleştirilen kahvaltı programına İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Gençlik Koordinatörü Vaiz Hacer Genç, Gençlik Lise Sorumlusu Vaiz Nursima Çelik ve din görevleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşma yapan Müftü İmamoğlu, gençlere katılımlarından dolayı teşekkür etti. Kahvaltı sonrası etkinlik ve oyunlarla devam eden programda, gençler birbirleri ile tanışarak keyifli zaman geçirdiler. - AFYONKARAHİSAR