Afyonkarahisar İl Müftülüğü yetkilileri AFSÜ Tıp öğrencilerine tespih hediye etti

Afyonkarahisar İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak ve İl Vaizi Hacer Genç

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenen tanışma kahvaltısında genç hekim adaylarıyla bir araya geldi.

Programda konuşan İl Vaizi Hacer Genç, öğrencilere hoş geldiniz diyerek zamanın verimli değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Hekimlik mesleğinde zihin, kalp ve ahlak dengesinin korunması gerektiğini belirten Genç, öğrenciler için her hafta düzenlenen tefsir derslerinin amacı ve önemi hakkında bilgi verdi.

Anatoprak ise H.Z. Peygamber'in hayatından örnekler vererek iyi niyetle yapılan işlerin sadaka sevabı kazandırabileceğini ifade etti. Anatoprak, öğrencilerin manevi değerlerle yetişmesinin önemine değinerek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Programın sonunda öğrencilere el emeğiyle hazırlanan özel tespihler hediye edildi. Haftalık tefsir dersleri ve sohbet buluşmalarının dönem boyunca devam edeceği bildirildi.