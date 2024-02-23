Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Sultandağı'nda Kuran Kursu öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Sultandağı'nda Kuran Kursu öğrencileriyle bir araya geldi

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Sultandağı\'nda Kuran Kursu öğrencileriyle bir araya geldi

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Sultandağı'nda gerçekleştirdiği ziyaretlerde Kuran Kursu öğrencileriyle bir araya gelerek onlarla birlikte derse katıldı. İl Müftüsü, Sultandağı Kaymakamı ve İlçe Müftüsü tarafından yapılan ziyaretlerden dolayı teşekkür edildi.

23.02.2024 10:44  Güncelleme: 10:45
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Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun Sultandağı'nda gerçekleştirdiği ziyaretlerde Kuran Kursu öğrencileriyle bir araya gelerek onlarla birlikte derse katıldı.

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun Sultandağı'nda bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Sultandağı'nda önce İlçe Müftüsü Saim Özbakır'ı ardından Sultandağı Kaymakam'ı Tunahan Nas'ı, daha sonra 4-6 yaş Kur'an Kursunu ve Sahipata İshakpaşa Kervansarayı'nı ziyaret etti. Sultandağı Kaymakamı Tunahan Nas ve İlçe Müftüsü Saim Özbakır ziyaretlerinden dolayı İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'na teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Sultandağı'nda Kuran Kursu öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Sultandağı'nda Kuran Kursu öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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