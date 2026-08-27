Afyonkarahisar’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü kutlandı

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Zafer Kent Meydanı'nda düzenlenen törene Vali Naci Aktaş ve protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyonkarahisar'ın son zaferin kilidi olduğunu belirterek, "Bazı şehirlerin tarihi vardır, bazıları ise tarihe yön veriri ve Afyon böyle bir sehirdir. 27 Ağustos Türk milletinin kaderinin değiştiği bir gündür. Büyük Taarruz planları burada yapıldı ve Kocatepe'de şafak sökmeden başlayan büyük yürüyüş Afyon'dan bütün Anadolu'ya yayıldı" dedi.

Jandarmanın gösterisi ayakta alkışlandı

Tören ardından Ulusal Halk Oyunları Ekipleri'nin gösterileri ile devam etti. Bulgaristan, Kuzey Makedonya, İran, Kırgızistan ve Bosna Hersek ile Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu.

Etkinlikde mehteran takımı konseri ise katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı. Gösteri Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölük Komutanlığı'nın gösterisi ve askeri geçit töreninin ardından sona erdi.