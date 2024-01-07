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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otobüs durakları jeotermal su ile ısınıyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otobüs durakları jeotermal su ile ısınıyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jeotermal su kaynaklarından elde edilen su, turizm, konut ve sera ısıtmasının yanı sıra otobüs duraklarında da kullanılmaya başlandı. Hüdai Kaplıcaları'ndan çıkan jeotermal su ile ısınan otobüs durakları, vatandaşların kış günlerinde sıcak bir ortamda otobüs beklemesini sağlıyor. Durakların içinde kalorifer peteği bulunurken, engelliler için de rampalar yapıldı.

Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesinde otobüs durakları jeotermal su ile ısınıyor
07.01.2024 - 12:05,
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Termal su kaynakları ile ünlü Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde turizmle birlikte konut ve sera ısıtmasından kullanılan su, şimdi de ilçedeki otobüs duraklarında kullanılmaya başlandı.

Sandıklı ilçesinde jeotermal su ile ısınan otobüs durakları faaliyete geçti. Sandıklı ilçe merkezinin durak noktalarına ve Hüdai Kaplıcaları'nda jeotermal su ile ısınan otobüs durakları faaliyete geçti. Dört tarafı kapalı şekilde ve içinde kalorifer peteği bulunan otobüs duraklarının kış aylarında Hüdai Kaplıcaları'ndan çıkan ve ilçede konutlar ile seraları ısıtan jeotermal su ile ısınması sağlanıyor. Bu duraklar sayesinde vatandaşların kış günlerinde sıcak bir ortamda otobüs beklemesi amaçlanıyor. Belediye tarafından yaptırılan durakların oturaklarının yanı sıra ısınmasını sağlayacak petekler yerleştirildi. Yine engelliler için durakların girişine engelli rampası da yapıldı.

İlçe halkından Mehmet Dikici üşümeden otobüs beklediklerini ifade ederek, "İyi olmuş tabi ki de kar yağdığında, soğuk olduğunda vatandaş otobüs beklerken içeri girer sıcacık oturur. Allah razı olsun. Sıcacık bir şekilde otobüsleri bekler" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otobüs durakları jeotermal su ile ısınıyor - Son Dakika
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