Afyonkarahisar\'ın Şuhut ilçesinde vatandaşlar yağmur duasına çıktı

Yerel

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde vatandaşlar yağmur duasına çıkıp, adak kestiler.

Şuhut ilçesine bağlı Efe köyde vatandaşlar uzun zamandır devam eden kuraklığın son bulması için yağmur duasına çıktı. Namaz sonrası bir araya gelen köy sakinleri İlçe Müftüsü Fatih Aytekin'in öncülüğünden köy meydanında yağmur duası gerçekleştirdi. Ardından adak adayan köylüler daha sonra yemek ikramında bulundu. - AFYONKARAHİSAR