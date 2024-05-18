Afyonkarahisar Kültür Turizm Tanıtma ve Alt Yapı Hizmet Birliği 2024 Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar Kültür Turizm Tanıtma ve Alt Yapı Hizmet Birliği 2024 Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar Kültür Turizm Tanıtma ve Alt Yapı Hizmet Birliği 2024 Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar Kültür Turizm Tanıtma ve Alt Yapı Hizmet Birliği'nin 2024 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda birlik başkanı ve diğer görevliler seçildi, üyelik talepleri karara bağlandı.

18.05.2024 11:29  Güncelleme: 11:30
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Afyonkarahisar Kültür Turizm Tanıtma ve Alt Yapı Hizmet Birliğinin 2024 yılı Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz başkanlığında meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda, Meclis Başkanı, meclis birinci ve ikinci başkan vekilliği, katip üye, plan ve bütçe komisyonu üyeleri ile encümen üyeleri seçimleri yapıldı. Birlik Başkanı oy birliği ile Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz oldu.

Ayrıca birliğe üye olmak isteyen ilçe belediyeleri ile belde belediyeleri ve termal otellerin üyelik talepleri de meclis toplantısında karara bağlandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar Kültür Turizm Tanıtma ve Alt Yapı Hizmet Birliği 2024 Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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