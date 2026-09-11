Afyonkarahisar lokumu için çalıştay düzenlendi, yol haritası belirlenecek - Son Dakika
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Afyonkarahisar lokumu için çalıştay düzenlendi, yol haritası belirlenecek

Afyonkarahisar lokumu için çalıştay düzenlendi, yol haritası belirlenecek
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Zafer Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, AKÜ Turizm Fakültesi ev sahipliğinde "81 İl 81 Ürün-Afyonkarahisar Lokumu Çalıştayı" gerçekleştirildi. Çalıştayda lokumun üretim, kalite, markalaşma ve ihracat süreçlerine ilişkin görüşler ele alınarak yol haritası oluşturulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Anadolu'dakiler: 81 İl 81 Ürün Programı" çerçevesinde, Zafer Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Turizm Fakültesi ev sahipliğinde "81 İl 81 Ürün-Afyonkarahisar Lokumu Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde illerin kendine özgü ekonomik ve kültürel değerlerinin ortaya çıkarılması, yerel üretimin güçlendirilmesi ve bu değerlerin sürdürülebilir şekilde ekonomiye kazandırılması amacıyla yürütülen program kapsamında, Afyonkarahisar'ı temsil edecek ürün Afyonkarahisar lokumu olarak belirlendi.

Zafer Kalkınma Ajansı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalıştayla, Afyonkarahisar lokumunun mevcut durumunun değerlendirilmesi, gelişim alanlarının belirlenmesi ve sektörün geleceğine yönelik ortak bir yol haritasının oluşturulması amaçlandı. Çalıştaya; kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve lokum sektöründe faaliyet gösteren üretici firmaların temsilcileri katıldı.

Çalışmalarda üretim, kalite ve verimlilik ele alındı

Çalıştay, Zafer Kalkınma Ajansı Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi Uzmanı İbrahim Altıntaş'ın, "81 İl 81 Ürün Programı" hakkında gerçekleştirdiği bilgilendirme sunumuyla başladı. Programın amacı, kapsamı ve Afyonkarahisar lokumuna yönelik yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verilen sunumun ardından, AKÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sandıkcı tarafından çalıştay sürecine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Çalıştay çerçevesinde katılımcılar tarafından dört farklı masada odak grup çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalarda; üretim, kalite ve verimlilik, katma değer ve ürün geliştirme, markalaşma, gastronomi turizmi ve pazarlama, ihracat, işleme, altyapı, tesisleşme ve ticarileşme başlıkları ele alındı.

Katılımcılar tarafından Afyonkarahisar lokumunun üretim kapasitesinin ve kalite standartlarının geliştirilmesi, ürün çeşitliliğinin ve katma değerinin artırılması, ambalaj inovasyonu, markalaşma, e-ticaret ve gastronomi turizmi kapsamında değerlendirilmesi ile ulusal ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına yönelik görüş ve öneriler ortaya konuldu.

Afyonkarahisar lokumunun üretimden itibaren yol haritası belirlenecek

Çalıştayda ayrıca Afyonkarahisar'ın UNESCO Geliştirici Şehirler Ağı'na gastronomi alanında dahil olmasıyla birlikte kentin önemli gastronomik değerlerinden biri olan lokumun geleneksel özelliklerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması, markalaşma ve pazarlama imkanlarının geliştirilmesi ve yeni pazarlara ulaştırılması konuları değerlendirildi.

Çalıştay kapsamında elde edilen veriler, görüşler ve çözüm önerileri Zafer Kalkınma Ajansı tarafından değerlendirilerek Afyonkarahisar lokumunun üretimden pazarlamaya, markalaşmadan ihracata uzanan süreçte gelişimine yönelik yol haritasının oluşturulmasına katkı sağlayacak şekilde raporlanacak ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak.

Kaynak: İHA

Gastronomi, Ekonomi, İhracat, Kalite, Afyon, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar lokumu için çalıştay düzenlendi, yol haritası belirlenecek - Son Dakika

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