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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde Fare İstilası - Son Dakika
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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde Fare İstilası

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi binasındaki servislerde fareler ortaya çıkarak hastaları şaşırttı. Hasta yakınları fareleri kendileri yakalamak zorunda kaldı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi\'nde Fare İstilası
22.01.2024 - 12:19,  Güncelleme: 12:23
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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi binasındaki servislerde bir anda ortaya çıkan fareler hastaları şaşırtırken, bazı hasta yakınları ise fareleri kendileri yakaladı.

Olay, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi 2 Numaralı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Servisi'nde meydana geldi. İsmini açıklamak istemeyen bir hasta yakını tarafından fotoğraflanan olayda, serviste yatan bir hastanın odasında bir anda fareler ortaya çıktı. Durumu fark eden hasta yakınları olayı görevlilere bildirdi. Bir süre sonra görevliler yapışkan tuzaklar getirerek fareleri yakalamaya çalışsa da bunda başarılı olamadı. Farelerin gezmeye devam ettiği odada bu defa hasta yakınları ellerine aldıkları fırçalar ile kovaladıkları farelerden birini yakalayarak telef etti.

Olayın ardından hastane yönetiminin konuyla ilgili inceleme başlatacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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