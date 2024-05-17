Afyonkarahisar\'ın Şuhut ilçesinde okul aile birliği tarafından hayır çarşısı açıldı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut Fatih Ortaokulu'nda, okul aile birliği tarafından hayır çarşısı açıldı.

Fatih Ortaokulu bahçesinde düzenlenen hayır çarşısına Fatih İlkokulu, Gazipaşa Ortaokulu ve Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu öğretmenleri katıldı. Hayır çarşısında öğrenciler hazırladıkları yöresel ürünleri sergilerken, öğrencilerin sergilemiş oldukları yöresel ürünler ise katılımcılar tarafından takdir topladı. Ayrıca Şuhut ilçesinin yöresel yemeği olan tescilli keşkek katılımcıların ilk tercihleri oldu. - AFYONKARAHİSAR