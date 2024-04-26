Afyonkarahisar Şuhut Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hayvan Yemi Üretimi Yapan İşletmelere Denetim Yaptı

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Afyonkarahisar Şuhut Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvan yemi üretimi yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi Yem Denetim ekipleri karma yem üretim işletmelerinde hijyen denetimlerine devam ediyor. Bakanlık yem kontrol planı çerçevesinde analize tabi tutulmak üzere yem numuneleri alındı. Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR