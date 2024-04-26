Afyonkarahisar Şuhut Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hayvan Yemi Üretimi Yapan İşletmelere Denetim Yaptı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Şuhut Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hayvan Yemi Üretimi Yapan İşletmelere Denetim Yaptı

Afyonkarahisar Şuhut Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hayvan Yemi Üretimi Yapan İşletmelere Denetim Yaptı

Afyonkarahisar Şuhut Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan yemi üretimi yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi Yem Denetim ekipleri, karma yem üretim işletmelerinde hijyen denetimlerine devam ediyor. Denetimler kapsamında yem numuneleri alınarak analize tabi tutulacak ve denetimler ilerleyen günlerde de devam edecek.

26.04.2024 10:11
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Afyonkarahisar Şuhut Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvan yemi üretimi yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi Yem Denetim ekipleri karma yem üretim işletmelerinde hijyen denetimlerine devam ediyor. Bakanlık yem kontrol planı çerçevesinde analize tabi tutulmak üzere yem numuneleri alındı. Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Şuhut, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar Şuhut Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hayvan Yemi Üretimi Yapan İşletmelere Denetim Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Şuhut Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hayvan Yemi Üretimi Yapan İşletmelere Denetim Yaptı - Son Dakika
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