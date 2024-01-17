Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Göllere Bırakılan Ağları Topladı

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri göllere bırakılan ağ, tırıvırı ve pinterleri toplayarak imha etti.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü denetimlerine devam ediyor. Çay Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri Çay ilçesi sınırlarında bulunan Karamık Gölü'nde denetim yaptı. Göle bırakılan ağ ve pinterleri toplayan ekipler imha ederek çevre köydeki vatandaşları da avlanma konusunda uyardı. - AFYONKARAHİSAR