Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nın desteğiyle Dinar'da lisanslı depoculuk tesisi açıldı

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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nın destekleriyle Dinar ilçesinde bulunan Lisanslı Depoculuk Tesisinin 2. etabı resmi olarak açıldı. Toplam kapasitesi 57.200 ton olan tesisin bu ikinci etabı, 27.200 tonluk kapasiteyle hizmete girdi.

Açılış törenine Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Dünya Odalar Federasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Afyonkarahisar Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mühsürler, ATB Meclis Başkanı Ali Rıza Gürakar, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, ATSO Meclis Başkanı Mustafa Ali Çelikten ve iş dünyasından birçok önemli isim katıldı. Tesisin bölgeye sağlayacağı ekonomik katkılar ve depolama kapasitesiyle ilgili detaylar, açılış töreninde vurgulandı.

27 bin 200 tonluk tesisin açılışı yapıldı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü (TMO) ile TOBB'un ortak çalışmalar yaptığını belirtti. Bu iş birliklerinin Türkiye'deki ticaret borsalarının hayvancılık ve tarım sektörlerinde büyümeye katkı sağladığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, özellikle Afyon Ticaret Borsası'nı uluslararası standartlara uygun beş yıldızlı bir borsa olarak nitelendirerek bu başarısından dolayı tebrik etti. - AFYONKARAHİSAR