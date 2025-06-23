Afyonkarahisar Valiliği, Sokak Köpekleri İçin Harekete Geçti

Afyonkarahisar Valiliği'nin sosyal medya hesabına ulaşan ve sahipsiz sokak köpeklerinden şikayetçi olan küçük bir çocuğun yardım talebine valilik kayıtsız kalmadı.

Dinar ilçesinde yaşayan ve ismi açıklanmayan küçük bir çocuk Afyonkarahisar Valiliği'nin sosyal medya hesabına mesaj atarak bisiklet ile evine gelip giderken boş bir arazide bulunan sokak köpeklerinin kendisine saldırdığını ve kovaladığını söyledi. Mesajı gören valilik görevlileri ise harekete geçerek çocuğun talebi üzerine çalışma başlattı. Ardından valiliğin sosyal medya hesabından bir açıklama yapılarak, "Sosyal medyadan iletilen şikayet üzerine valiliğimizce talimatlandırılan ilgili belediye ve diğer kurumlar süratle harekete geçirilmiş, sahipsiz sokak hayvanları bölgeden alınarak Dinar Hayvan Bakımevi'ne teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR