Afyonkarahisarlı özel sporcular Samsun'da zirveye damga vurdu
Afyonkarahisarlı özel sporcular Samsun’da zirveye damga vurdu

Afyonkarahisarlı özel sporcular Samsun'da zirveye damga vurdu
20.04.2026 11:38
Samsun’da düzenlenen Okul Sporları Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda Afyonkarahisarlı sporcular büyük başarı elde etti. Birçok kategoride Türkiye dereceleri kazanan sporcular, şampiyonaya damga vurdu.

14-16 Nisan tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilen Okul Sporları Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda Afyonkarahisarlı sporcular üstün performanslarıyla dikkat çekti. Farklı branşlarda yarışan sporcular, elde ettikleri derecelerle hem şehirlerini gururlandırdı hem de organizasyona damga vurdu. Şampiyonada sergilenen mücadele ve azim, izleyenlerden büyük takdir topladı.

BİRDEN FAZLA KATEGORİDE TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ

Şampiyonada Afyonkarahisar’ı temsil eden Elif Aracı, 100 ve 200 metre koşularında Türkiye birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Aynı şekilde otizm kızlar kategorisinde yarışan Defne Öykü Atılgan da hem 100 hem de 200 metre koşularında rakiplerini geride bırakarak zirveye çıktı. Sporcuların gösterdiği performans, Afyonkarahisar’ın özel sporcular alanındaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

TAKIM HALİNDE GELEN BAŞARI VE GURUR

Şampiyonada elde edilen başarılar bununla da sınırlı kalmadı. Halil İbrahim Taha Taylan, 800 metre koşusunda Türkiye birinciliğini kazanırken, Mehmet Akif Işık aynı kategoride Türkiye üçüncüsü oldu. Sporcuların başarısında büyük pay sahibi olan antrenörler Oğuz Özavar, Gamze Emer ve Hüseyin Baydaş da tebrik edilirken, yetkililer sporcuların başarılarının devamını diledi.

Haber: Faruk Kılınç 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
