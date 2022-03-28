Ağaçlar kitap açtı - Son Dakika
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Ağaçlar kitap açtı

28.03.2022 14:27
Ağaçlar kitap açtı

Erzurum Yakutiye Sabancı Ortaokulu 8-C Sınıfı öğrencileri, 58. Kütüphane Haftası nedeniyle Uzman Türkçe Öğretmenleri Emine Behiye Polat Kütük rehberliğinde okul bahçesindeki ağaçlara hediye kitaplar astılar.

Erzurum Yakutiye Sabancı Ortaokulu 8-C Sınıfı öğrencileri, 58. Kütüphane Haftası nedeniyle Uzman Türkçe Öğretmenleri Emine Behiye Polat Kütük rehberliğinde okul bahçesindeki ağaçlara hediye kitaplar astılar.

Kardeş okul Sabancı İlkokulu 1-A Sınıfı öğrencilerini bahçelerine davet ederek küçük kardeşlerine ağaçlardaki kitapları hediye ettiler. Okul Müdürü İhsan Akpınar ve Müdür Yardımcısı Burhan Akmaz'ın da destek verdiği etkinlikte çocuklar çok mutlu oldular. 1-A Sınıfı Öğretmeni Hilmi Tuğrul bu güzel etkinlik için okul idaresine teşekkür etti. - ERZURUM

Ağaçlar kitap açtı
Ağaçlar kitap açtı

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Kütüphane Haftası, Yakutiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ağaçlar kitap açtı - Son Dakika


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