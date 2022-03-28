Ağaçlar kitap açtı - Son Dakika

Erzurum Yakutiye Sabancı Ortaokulu 8-C Sınıfı öğrencileri, 58. Kütüphane Haftası nedeniyle Uzman Türkçe Öğretmenleri Emine Behiye Polat Kütük rehberliğinde okul bahçesindeki ağaçlara hediye kitaplar astılar.

Kardeş okul Sabancı İlkokulu 1-A Sınıfı öğrencilerini bahçelerine davet ederek küçük kardeşlerine ağaçlardaki kitapları hediye ettiler. Okul Müdürü İhsan Akpınar ve Müdür Yardımcısı Burhan Akmaz'ın da destek verdiği etkinlikte çocuklar çok mutlu oldular. 1-A Sınıfı Öğretmeni Hilmi Tuğrul bu güzel etkinlik için okul idaresine teşekkür etti. - ERZURUM