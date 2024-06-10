Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Günay Yavuz Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde göreve başladı

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Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Günay Yavuz, Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde göreve başladı.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Günay Yavuz, göreve başladığı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde hizmet veriyor. Hasta kabulüne başlayan Yavuz'un cerrahi alanda önemli katkılar sunacağı belirtildi.

Hekim kadrosunu her geçen gün arttırdıklarını dile getiren Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi DT. Abdullah Karakuş, "Doç. Dr. Günay Yavuz, merkezimize önemli katkıda bulunacak ve bu alanda önemli bir açığımızı kapatacaktır. Merkezimizde göreve başlayan hocamıza, yeni görevinde başarılar dileriz" diye konuştu. - ADIYAMAN