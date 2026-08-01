"Ağlama, canımıza bir şey olmadı" sözleri yüreklere dokunmuştu: Devlet yaşlı çifte sahip çıktı - Son Dakika
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"Ağlama, canımıza bir şey olmadı" sözleri yüreklere dokunmuştu: Devlet yaşlı çifte sahip çıktı

"Ağlama, canımıza bir şey olmadı" sözleri yüreklere dokunmuştu: Devlet yaşlı çifte sahip çıktı
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Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine bağlı Akçakavak köyündeki yangında evleri ve yaklaşık bin saman balyası kullanılamaz hale gelen Haydar ve Dürdane Gündoğan çiftine devlet sahip çıktı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Akçakavak köyündeki yangında evleri ve yaklaşık bin saman balyası kullanılamaz hale gelen Haydar ve Dürdane Gündoğan çiftine devlet sahip çıktı. "Ağlama, canımıza bir şey olmadı" sözleriyle yüreklere dokunan yaşlı çifti ziyaret eden Kaymakam Muhammed Raşit Aktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileterek, evlerinin en kısa sürede yeniden yapılacağı müjdesini verdi.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Akçakavak köyünde iki gün önce çıkan ot yangının da evleri ve yaklaşık bin saman balyası kullanılamaz hale gelen Haydar ve Dürdane Gündoğan çiftine devlet sahip çıktı. Yangın günü alevlerin arasında yılların emeğini kaybeden Haydar Gündoğan gözyaşlarına hakim olamamıştı. Dürdane Gündoğan ise, "Ağlama Haydar, canımıza bir şey olmadı. Yarın daha iyisi olur" sözleriyle kocasını teselli etmişti. Küller arasında eşine umut veren yaşlı kadının metaneti, İhlas Haber Ajansı'nın gündeme getirmesiyle milyonlarca vatandaşın yüreğine dokundu.

Yangının ardından Kırıkkale Valiliği harekete geçti. Gündoğan çiftinin ihtiyaçlarının karşılanması ve yangının açtığı yaraların sarılması için çalışma başlatıldı. Balışeyh Kaymakamı Muhammed Raşit Aktay da aileyi ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Kaymakam Aktay, ziyaret sırasında Haydar ve Dürdane Gündoğan çiftiyle bir süre sohbet etti. Aktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'in ve milletvekillerinin selamlarını aileye iletti.

"İlk gün olduğu gibi her zaman yanınızdayız"

Devletin ilk günden itibaren yanlarında olduğunu belirten Aktay, Gündoğan çiftinin evinin en kısa sürede yeniden yapılacağını ifade etti. Aktay, "Dürdane teyzem, Haydar amcam; Cumhurbaşkanımızın, Bakanımızın, Valimizin ve vekillerimizin selamlarını iletiyorum. Onlar sizleri çok sevdi, Türkiye sizleri çok sevdi. Biz ilk gün olduğu gibi her zaman yanınızdayız. Evinizi en güzel şekilde, Dürdane teyzemin söylediği gibi daha iyisini yapacağız. Hiçbir tereddüdünüz olmasın, gönlünüz ferah olsun" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşının her zaman yanında olduğunu vurgulayan Aktay, "Devletimiz, büyük felaketlerin yaşandığı coğrafyada 500 bin konutla yepyeni yaşam merkezleri oluşturacak kadar güçlüdür. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla biz her zaman halkımızın hizmetkarıyız. Bunlar devletimizin kısa zamanda çözebileceği işlerdir. Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Haydar Gündoğan (62), yangının ardından itfaiye, jandarma, sağlık ekipleri ve devletin ilgili kurumlarının kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi. Gündoğan, "Cumhurbaşkanıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Hepsi bize destek oldu. Çok duygulandım, çok sevindim. Allah devletimize zarar ziyan vermesin. Hepsine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"Devletimiz hep yanımızdaydı"

Devletin evlerini yeniden yapacağını ifade eden Dürdane Gündoğan (61) ise yaşadığı acıya rağmen geleceğe umutla baktığını söyledi. Gündoğan, "Cumhurbaşkanımızdan Allah bin kere razı olsun. Yapacağına inanıyorum. Yaptığı evleri televizyonda görüyorum. Allah başımızdan eksik etmesin. O gün kaymakamımız, valimiz, sağlıkçılarımız, jandarmamız, komşularımız ve devletimiz hep yanımızdaydı. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

İl dışındaki programı nedeniyle Gündoğan çiftiyle telefonla görüşen Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, "geçmiş olsun" dileklerini ileterek devletin bütün kurumlarıyla ailenin yanında olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Kırıkkale, Balışeyh, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Ağlama, canımıza bir şey olmadı' sözleri yüreklere dokunmuştu: Devlet yaşlı çifte sahip çıktı - Son Dakika

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