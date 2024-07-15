Ağrı'da "15 Temmuz Sancak Koşusu" düzenlendi - Son Dakika
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Ağrı'da "15 Temmuz Sancak Koşusu" düzenlendi

Ağrı\'da "15 Temmuz Sancak Koşusu" düzenlendi

Ağrı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yılı anma etkinlikleri kapsamında Sancak Koşusu düzenlendi.

15.07.2024 21:59
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Ağrı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yılı anma etkinlikleri kapsamında Sancak Koşusu düzenlendi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında "Milletin zaferi" sloganıyla 15 Temmuz Sancak Koşusu gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından şehitlerin anısını nesilden nesile aktarmak için her yıl düzenli olarak yapılması planlanan "Sancak Koşusu", Türkiye'de eş zamanlı olarak Ağrı'da da Vali Konağı önünden başladı. 25 sporcunun katıldığı koşu, Millet Bahçesi'nde sona erdi. Bu yıl beşincisi düzenlenen koşuda kıyasıya mücadele eden sporcular, birlik ve mücadele mesajı verdi.

Vatandaşlar, ay yıldızlı sancağı elden ele taşıyarak güzel görüntüler oluşturan sporculara alkışlarıyla destek verdi. Koşunun finalinde sancağı elinde taşıyan milli sporcu Zeynep Taş, sancağı Ağrı Valisi Mustafa Koç'a teslim etti. Sancağı öperek teslim alan Vali Koç, milli sporcuları tek tek tebrik ederek, katılım belgelerini takdim etti. - AĞRI

Kaynak: İHA

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