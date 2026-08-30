Ağrı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Ağrı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü, Abide Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Türk bayrağı göndere çekildi. Valilikteki tebrikleşme törenine protokol üyeleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı. Adalet Sarayı önünde devam eden programda halk oyunları gösterisi ve askeri birliklerin geçit töreni yapıldı.
Ağrı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü kentte düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.
Ağrı'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü kutlamaları Abide Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile Türk bayrağı göndere çekildi. Kutlama programı Ağrı Valiliğinde düzenlenen Tebrikleşme Töreni ile sürdü. Vali Önder Bozkurt tarafından gerçekleştirilen törene il protokol üyeleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı.
Ağrı Adalet Sarayı önünde süren kutlama programı Vali Önder Bozkurt'un törene katılan protokol üyelerinin, vatandaşların ve tören birliklerinin bayramını kutlamasıyla devam etti. Program halk oyunları gösterisinin ardından askeri birliklerin geçit töreninin ardından sona erdi.
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