Ağrı'da AGAH Projesi 171 okula 22 bin 200 spor malzemesi ulaştırdı - Son Dakika
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Ağrı'da AGAH Projesi 171 okula 22 bin 200 spor malzemesi ulaştırdı

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Ağrı\'da AGAH Projesi 171 okula 22 bin 200 spor malzemesi ulaştırdı
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Ağrı'da yürütülen AGAH Projesi kapsamında ilkokul, ortaokul ve liselerden 171 okula toplam 22 bin 200 spor malzemesi teslim edildi. Yaklaşık 15 milyon TL'lik destekle sportif imkanlar güçlendirilirken, 11 okulda kullanılmayan veya uygun oda ve salonlarla spor alanı oluşturuldu.

Ağrı'da öğrencilerin spora erişimini artırmak amacıyla hayata geçirilen Ağrılı Gençler Aktif Hayatlar (AGAH) Projesi kapsamında 171 okula 22 bin 200 spor malzemesi ulaştırıldı. Yaklaşık 15 milyon TL değerindeki destekle okulların sportif imkanlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Valilik himayesinde, İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen AGAH Projesi kapsamında hazırlanan spor malzemeleri, Ağrı Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen törenle okullara teslim edildi. Proje kapsamında ilkokul, ortaokul ve liselerden oluşan 171 okulun sportif ihtiyaçları için yaklaşık 15 milyon TL bütçeyle çalışma yürütüldü. Toplam 62 kalemden oluşan 22 bin 200 spor malzemesi arasında futbol, basketbol, voleybol ve hentbol toplarının yanı sıra badminton, masa tenisi, jimnastik ve çeşitli antrenman ekipmanları yer aldı. Proje kapsamında özellikle spor salonu bulunmayan okullarda öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımının artırılması hedeflenirken, kullanılmayan veya uygun durumdaki oda ve salonların değerlendirilmesiyle 11 okulda spor alanları oluşturuldu. Bu alanlarda güreş, judo, karate, tekvando, cimnastik ve masa tenisi gibi branşlarda öğrencilerin sporla buluşturulması planlanıyor.

"Her gencimizin spor yapabileceği imkanı olsun"

Törende konuşan Ağrı Valisi Önder Bozkurt, projenin temel amacının çocuk ve gençlerin sporla daha fazla buluşmasını sağlamak olduğunu belirtti. Gençlerin yeteneklerini keşfedebilecekleri ve farklı branşlarda kendilerini geliştirebilecekleri imkanların oluşturulmasının önemine değinen Bozkurt, "Gençlerimizin gelişimi bizim en büyük motivasyonumuzdur. Her köyümüzde, her ilçemizde, her mahallemizde gençlerimizin spor yapabileceği imkanların olmasını istiyoruz. Bu kapsamda 171 ilkokul, ortaokul ve lisemize 62 farklı branş ve kategoriden oluşan 22 bin 200 adet spor malzemesi ulaştırıyoruz. Yaklaşık 15 milyon TL değerindeki bu destekle okullarımızın sportif imkanlarını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimizin sporla buluşması, yeteneklerini keşfetmesi ve kendilerini geliştirmesi bizim için büyük önem taşıyor" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi ile İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan da projenin öğrencilerin sportif, fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacağını belirterek, okullara ulaştırılan malzemelerin beden eğitimi dersleri ve okul dışındaki sportif faaliyetlerde etkin şekilde kullanılacağını ifade etti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ağrı'da AGAH Projesi 171 okula 22 bin 200 spor malzemesi ulaştırdı - Son Dakika
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