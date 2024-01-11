Ağrı\'da İçimizi Isıtan İyilik Projesi: Vatandaşlara Çorba Dağıtıldı

Ağrı İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Ağrı Şubesi, "İçimizi Isıtan İyilik" projesi kapsamında vatandaşlara çorba dağıttı.

TDV Genel Merkezinin koordinesinde yürütülen proje kapsamında, TDV mobil hizmet aracıyla Cumhuriyet Caddesi'nde kurulan stantta vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi. Etkinliğe katılan Ağrı İl Müftüsü ve TDV Ağrı Şube Başkanı Necati Şafak, yaptığı açıklamada, din görevlileri ve vakıf gönüllüleriyle birlikte vatandaşlarla buluşmaya devam ettiklerini söyledi. Şafak, "Bugün soğuk kış gününde vatandaşlarımızın hem içini hem de gönüllerini ısıtmak amacıyla çorba dağıttık. Din görevlilerimiz ile tanışıp gönlüne girmediğimiz kimse kalmamalı diyerek her zaman sahada vatandaşlarımızla birlikte olacağız" dedi.

Çorba ikramından memnun kalan vatandaşlar da Müftü Şafak ve TDV gönüllülerine teşekkür etti. Proje kapsamında, Ağrı'nın farklı noktalarında da çorba dağıtımı yapılacağı belirtildi. - AĞRI