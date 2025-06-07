Ağrı\'da jandarmadan bayramda şehit ailelerine vefa ziyareti

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla il genelinde şehit aileleri ile gazileri ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, bayram vesilesiyle Ağrı merkez ve ilçelerinde görevli jandarma personelinin, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin kabirlerini, ailelerini ve kahraman gazileri ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Vatan toprağı, şehitlerimizin emanetidir. Kurban Bayramı dolayısıyla, ilimiz merkez ve ilçelerinde personellerimiz tarafından, Aziz Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin makamlarını, kıymetli ailelerini ve kahraman gazilerimiz ziyaret edildi." ifadelerine yer verildi.

Ziyaretlerde, şehit aileleri ve gazilere çeşitli hediyeler takdim edilirken, bayramları da kutlandı. - AĞRI