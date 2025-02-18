Ağrı'da Kadınlar Kağıt Rölyef ile Hem Sanat Yapıyor Hem Kazanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ağrı'da Kadınlar Kağıt Rölyef ile Hem Sanat Yapıyor Hem Kazanıyor

Ağrı\'da Kadınlar Kağıt Rölyef ile Hem Sanat Yapıyor Hem Kazanıyor

Ağrı'daki kağıt rölyef kursu, kadınlara hem sanatsal bir etkinlik hem de ek gelir sağlıyor.

18.02.2025 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan kağıt rölyef kursu, kadınların el emeğiyle ortaya çıkardığı eşsiz eserlerle dikkat çekerken, kursiyerlere gelir kapısı aralıyor.

Ağrı Halk Eğitim Merkezi'nde yaklaşık bir buçuk yıl önce açılan kağıt rölyef kursu, Ağrılı kadınlara hem sanatsal bir uğraş hem de aile bütçelerine katkı sağlama imkanı sunuyor. Kağıt rölyef sanatı, sabır ve özen gerektiren bir zanaat olarak kadınların yeteneklerini geliştirmelerine imkan tanırken, kendilerini ifade etmeleri için de sosyal bir platform oluşturuyor. Kadınların hayal gücüyle şekillenen bu sanat ile ortaya eşsiz güzellikte tablolar çıkıyor.

Rölyef sanatıyla tanıştıktan sonra hem sosyalleşip hem de ruh sağlığını toparladığını söyleyen kursiyerlerden Gülsen Demirpolat, "Ben pilates antrenörüyüm, buraya geldikten sonra kendi öğrencilerime söyledim. Onlar da buraya gelmeye başladı. Yaptığım ürünleri evimde kullanıyorum, aynı zamanda satarak gelir de elde ediyorum. Bu sanat beni çok rahatlatıyor, ben bunu yaptığım zaman gerginliğimden kurtuluyorum. Yaptığın bir şeyi görmek insana çok iyi geliyor. Burası ev hanımları için büyük bir fırsat. Her yaştan insan var burada ve ortamımız çok güzel" ifadelerine yer verdi.

El sanatları öğretmeni Sibel Kılıç, kurslara genellikle kadınların katıldığını belirterek, "Kadınlar burada hem gelir elde ediyor hem de sosyalleşiyor" dedi.

Kılıç, 22 yıl sonra öğretmen olarak atandığını ve 2 yıldır Ağrı Halk Eğitimi Merkezi'nde görev yaptığını ifade etti. El sanatları öğretmenliğinin kapsamlı bir alan olduğunu vurgulayan Kılıç, 10 yıl boyunca usta öğreticilik yaptığını ve son 5 yıldır rölyef sanatı kursları verdiğini söyledi.

Ağrı'ya geldiğinde yaptığı araştırmalar sonucunda kağıt rölyef sanatıyla ilgili bir kursun bulunmadığını fark ettiğini belirten Kılıç, "Bu eksikliği gidermek amacıyla kursu açtım. Haftada 5 gün, saat 09.00 ile 15.00 arasında derslerimiz devam ediyor. İlk kursumda 22 kursiyerim vardı, şu an ise 17 kursiyerimiz aktif olarak eğitim alıyor" diye konuştu.

Kadınların başlangıçta evleri için dekoratif amaçlı kursa katıldıklarını anlatan Kılıç, zamanla sosyalleşmek ve kaliteli vakit geçirmek için de eğitime devam ettiklerini dile getirdi. Kılıç, bunun yanı sıra kursiyerlerin siparişler alarak aile ekonomilerine katkıda bulunduklarını aktardı. - AĞRI

Kaynak: İHA

Halk Eğitimi Merkezi, Ekonomi, Sanat, Kadın, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ağrı'da Kadınlar Kağıt Rölyef ile Hem Sanat Yapıyor Hem Kazanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:41 Halkı böyle zehirliyorlar Dönerciden mide bulandıran hareket Halkı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket
20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
09:48 Ece Seçkin’den kar tatilinde yorganla cesur pozlar Ece Seçkin'den kar tatilinde yorganla cesur pozlar
09:37 Para kazanmak isteyen gri metale yöneldi Para kazanmak isteyen gri metale yöneldi
09:32 Galatasaray Icardi’nin sözleşmesi askıya aldı Galatasaray Icardi'nin sözleşmesi askıya aldı
09:19 Honda ve Nissan’ın birleşmesi yeniden gündeme geldi Honda ve Nissan'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi
09:08 51 ilde PKKKCK operasyonları 282 şüpheli yakalandı 51 ilde PKK/KCK operasyonları! 282 şüpheli yakalandı
09:04 Osimhen’den Fenerbahçe’ye gözdağı: Çekinmiyoruz Osimhen'den Fenerbahçe'ye gözdağı: Çekinmiyoruz
08:45 Altın rekora yaklaşıyor Güne hareketli başladı Altın rekora yaklaşıyor! Güne hareketli başladı
08:41 Kastamonu’da yurdun 8’inci katından düşen genç hayatını kaybetti Kastamonu'da yurdun 8'inci katından düşen genç hayatını kaybetti
08:32 Osimhen’in pozisyonunda devam kararı doğru mu Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi Osimhen'in pozisyonunda devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 22:33:25. #1.11#
SON DAKİKA: Ağrı'da Kadınlar Kağıt Rölyef ile Hem Sanat Yapıyor Hem Kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.