Ağrı\'da öğrencilere doğa ve hayvan sevgisi eğitimi verildi

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Ağrı'da, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timince öğrencilere eğitim verildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timince ve Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personelince, çocukların hayvan ve doğa sevgisine yönelik farkındalık eğitimi oluşturulmak istendi. Bu doğrultuda Eleşkirt ilçesinde bulunan Toprakkale Ortaokuluna giden ekipler, öğrencilere hayvanlara ve doğaya karşı nasıl davranılması ve acil durumlarda yapılması gerekenleri anlattı. Slaytlar eşliğinde verilen eğitimin ardından öğrencilere "HAYDİ" uygulaması hakkında da bilgilendirme yapıldı. - AĞRI