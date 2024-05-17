Ağrı'da öğrencilere doğa ve hayvan sevgisi eğitimi verildi - Son Dakika
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Yerel

Ağrı'da öğrencilere doğa ve hayvan sevgisi eğitimi verildi

Ağrı\'da öğrencilere doğa ve hayvan sevgisi eğitimi verildi

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Toprakkale Ortaokulu'nda öğrencilere doğa ve hayvan sevgisi eğitimi verildi. Eğitimde hayvanlara nasıl davranılması gerektiği ve acil durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı.

17.05.2024 09:36
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Ağrı'da, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timince öğrencilere eğitim verildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timince ve Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personelince, çocukların hayvan ve doğa sevgisine yönelik farkındalık eğitimi oluşturulmak istendi. Bu doğrultuda Eleşkirt ilçesinde bulunan Toprakkale Ortaokuluna giden ekipler, öğrencilere hayvanlara ve doğaya karşı nasıl davranılması ve acil durumlarda yapılması gerekenleri anlattı. Slaytlar eşliğinde verilen eğitimin ardından öğrencilere "HAYDİ" uygulaması hakkında da bilgilendirme yapıldı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı'da öğrencilere doğa ve hayvan sevgisi eğitimi verildi - Son Dakika

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