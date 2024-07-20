Ağrı'da selzedelere yardım paketi ulaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ağrı'da selzedelere yardım paketi ulaştırıldı

Ağrı\'da selzedelere yardım paketi ulaştırıldı

Ağrı'da meydana gelen selde zarar gören Akyumak köyüne Ağrı Umut Kervanı Derneği tarafından yardım paketi ulaştırıldı. Dernek yetkilileri, köyde konteynır ihtiyacının olduğunu belirtti. Selde can kaybı olmaması sevindirici olarak değerlendirildi.

20.07.2024 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz günlerde Ağrı'da meydana gelen selde zarar gören köylerden olan Akyumak (Avxark) köyünde çalışmalar devam ederken Ağrı Umut Kervanı Derneği yetkilileri selzedelere yardım paketi ulaştırdı. Dernek Başkanı Yılmaz, köyde konteynır ihtiyacının olduğunu belirtti.

Sağanağın şiddetini artırması ile 9 Temmuz günü Ağrı'nın merkez ve ilçelerine bağlı köylerinde sel meydana gelmişti.

Yaşanan selde en çok zarar gören köy Eleşkirt ilçesine bağlı Akyumak olmuştu. Köyde can kaybı yaşanmazken, birçok ev ve ahır meydana gelen selde zarar gördü.

Yaşanan selin izlerinin silinmesi için devlet kurumları çalışmalarını sürdürüyor. Selzedelere yardım kolisi ulaştıran Ağrı Umut Kervanı Derneği yetkilileri, köyde çeşitli incelemelerde bulundu. Yaşlı bir teyzenin konteynır talebi için yetkililere seslenen Ağrı Umut Kervanı Derneği Başkanı Muhammet Arif Yılmaz, ailenin şuan mağduriyet yaşadığını ve evlerinde kalamadıklarını belirtti.

Köyde bulunan selzedeler için yardım ulaştıran Ağrı Umut Kervanı Derneğine ve hayırseverlere teşekkür ettiklerini belirten Köy Muhtarı Nevzat Şimşek, "Cenab-ı Allah Umut Kervanından razı olsun. Köyümüz erzak getirdiler, herkese teşekkür ediyoruz. Sel günü evleri su bastı, il merkezinde olan köylüler yolda kaldık. Çok sayıda ahır yıkıldı, araçlar selde sürüklendi. Köyümüzde maddi olarak bayağı hasar meydana geldi." dedi.

Yaşanan selde can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirten Ağrı Umut Kervanı Derneği Başkanı Muhammet Arif Yılmaz, "Malumunuz üzere geçtiğimiz günlerde Eleşkirt ilçemize bağlı Akyumak köyü ciddi bir sel felaketi ile karşı karşıya kaldı. Tabi köyü gezdik, selin zarar verdiği noktaları gördük. Ciddi bir sel felaketi ile karşı karşıya kalmış köy sakinleri. Cenab-ı Allah muhafaza etmiş, selin başladığı yerde kopan bir kaya parçasının seli dağıttığını öğrendik. Hamdolsun can kaybı yok. Getirdiğimiz erzakları muhtarımızın vasıtası ile selzedelere dağıttık. DSİ, Karayolları Erzurum Bölge Müdürlüğü ekipleri, İl Özel İdaresine bağlı ekipler güzel çalışmalar yürütüyorlar. Umarım selin izleri en kısa sürede silinir." ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

Ağrı, Doğal Afetler, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ağrı'da selzedelere yardım paketi ulaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:27 Evine misafir olan babasını öldürüp, kardeşini ağır yaraladı Evine misafir olan babasını öldürüp, kardeşini ağır yaraladı
12:43 KKTC’deki törende dikkat çeken anlar Erdoğan ile Özel arasında samimi sohbet KKTC'deki törende dikkat çeken anlar! Erdoğan ile Özel arasında samimi sohbet
11:33 Yazılım krizi sonrası piyasaların gözü 2 veride Merkez Bankası salı günü açıklama yapacak Yazılım krizi sonrası piyasaların gözü 2 veride! Merkez Bankası salı günü açıklama yapacak
11:03 Dünyaca ünlü markanın sahibi denizde kalbine yenik düştü Dünyaca ünlü markanın sahibi denizde kalbine yenik düştü
16:08 Nedeni daha bomba Wanda Nara’nın babası gözaltına alındı Nedeni daha bomba! Wanda Nara'nın babası gözaltına alındı
15:37 Evine gelen kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı Evine gelen kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı
15:22 Adidas, 1972 Münih Olimpiyatları temalı ayakkabı kampanyasından Filistin yanlısı model Bella Hadid’i çıkardı, karar İsrail’in tepkisi sonrası alındı Adidas, 1972 Münih Olimpiyatları temalı ayakkabı kampanyasından Filistin yanlısı model Bella Hadid'i çıkardı, karar İsrail'in tepkisi sonrası alındı
14:40 Tüylerimiz diken diken olmuştu Mert Müldür’ün Gürcistan’a attığı gol EURO 2024’ün en güzel golü seçildi Tüylerimiz diken diken olmuştu! Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol EURO 2024'ün en güzel golü seçildi
14:08 Akın Akınözü’nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, kansere yenik düştü Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, kansere yenik düştü
13:58 Satışlarda patlama yaşanıyor Arda Güler İspanya’yı sallamaya devam ediyor Satışlarda patlama yaşanıyor! Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor
13:54 İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi
13:44 Güzellik Kraliçesi Alexis Smith, konuşması sırasında seyirciler arasında bulunan eski istismarcısını ifşa etti Güzellik Kraliçesi Alexis Smith, konuşması sırasında seyirciler arasında bulunan eski istismarcısını ifşa etti
12:35 Altınlarının yerini unutan şahıs polisi alarma geçirdi Altınlarının yerini unutan şahıs polisi alarma geçirdi
12:22 Damla Ersubaşı ve eski eşi birbirine girdi Eskort göndermesi ortalığı karıştırdı Damla Ersubaşı ve eski eşi birbirine girdi! Eskort göndermesi ortalığı karıştırdı
12:18 Tam 7 kilo verdi Wanda Nara’dan ayrılan Icardi adeta iğne ipliğe döndü Tam 7 kilo verdi! Wanda Nara'dan ayrılan Icardi adeta iğne ipliğe döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2024 16:39:32. #1.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da selzedelere yardım paketi ulaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement