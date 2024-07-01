Ağrı Dağı Milli Parkı'nın eşsiz doğal güzelliği - Son Dakika
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Ağrı Dağı Milli Parkı'nın eşsiz doğal güzelliği

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Türkiye'nin önemli doğa miraslarından biri olan Ağrı Dağı Milli Parkı, görenleri büyülemeye devam ediyor. Ağrı Dağı'nın muhteşem zirvesi ve etrafındaki doğal yaşamı, zengin biyoçeşitliliği ve benzersiz coğrafi özellikleri ile adeta bir doğa harikası sunuyor. Milli park, Türkiye'nin ve dünyanın önemli doğal koruma alanlarından biri olarak kabul ediliyor ve ziyaretçilerine unutulmaz bir doğa deneyimi sunuyor.

01.07.2024 17:40
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Ağrı Dağı Milli Parkı'nın eşsiz doğal güzelliği böyle görüntülendi

IĞDIR - Türkiye'nin önemli doğa miraslarından biri olan Ağrı Dağı Milli Parkı'nın eşsiz doğal güzelliği böyle görüntülendi.

Türkiye'nin önemli doğa miraslarından biri olan Ağrı Dağı Milli Parkı, görenleri büyülemeye devam ediyor. Ağrı Dağı, muhteşem zirvesi ve etrafındaki doğal yaşamı ile canlılara da ev sahipliği yapıyor. Ağrı Dağı'nın yüce zirvesi, bembeyaz karlarıyla görenlere eşsiz bir manzara sunarken milli park etrafındaki yeşil doğa ile adeta bir doğa harikası sunuyor. Havadan görüntülenen milli park, zengin biyoçeşitliliği ve benzersiz coğrafi özellikleri ile adeta bir şaheser olarak karşımıza çıkıyor. Ağrı Dağı Milli Parkı, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da önemli doğal koruma alanlarından biri olarak kabul ediliyor ve ziyaretçilerine unutulmaz bir doğa deneyimi sunuyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı Dağı Milli Parkı'nın eşsiz doğal güzelliği - Son Dakika

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