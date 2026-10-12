Ağrı Dağı'nda dağcılar zirveden kopan dev kaya parçalarından son anda kurtuldu

Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 metre rakımında kamp yapan ve zirve tırmanışı gerçekleştiren dağcılar, zirveye yakın bölgelerden koparak yuvarlanan dev kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Tehlike anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışı yapan dağcılar, 4 bin 200 metre rakımda kamp kurdu. Tırmanış sırasında zirveye yakın bölgelerden kopan dev kaya parçaları hızla aşağı doğru yuvarlanmaya başladı. Dağcılar, yuvarlanan dev kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.