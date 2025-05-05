Ağrı Dağı'nda Gökkuşağı Şöleni - Son Dakika
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Yerel

Ağrı Dağı'nda Gökkuşağı Şöleni

Ağrı Dağı eteklerinde yağmur sonrası oluşan gökkuşağı, görsel bir şölen sundu.

05.05.2025 20:02
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Ağrı Dağı eteklerinde gökkuşağı güzelliği mest etti

IĞDIR - Iğdır'da günlerdir etkili olan yağmurlu hava, yerini güneşli ve açık bir havaya bıraktı. Yağmur sonrası ortaya çıkan güneş ışınları, Ağrı Dağı eteklerinde gökkuşağı oluşmasına neden oldu.

Ağrı Dağı'nın eteklerinde beliren gökkuşağı, renklerin ahengiyle görsel bir şölen sundu. Doğayla bütünleşen bu manzara, vatandaşların ilgisini çekti. Gökkuşağının Ağrı Dağı'nın heybetli siluetiyle birleşmesi, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Ağrı Dağı'nın etrafında nadiren görülen bu doğa olayı, izleyenlere de görsel bir şölen sundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı Dağı'nda Gökkuşağı Şöleni - Son Dakika

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