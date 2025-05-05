Ağrı'nın Olimpiyat Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ağrı'nın Olimpiyat Hedefi

Ağrı'daki atletizm sporcuları, olimpiyat madalyası hedefleriyle yoğun antrenman yapıyor.

05.05.2025 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Ağrı'nın atletizm yıldızları olimpiyat hedefi için ter döküyor

AĞRI - Doğu Anadolu'nun atletizmde parlayan yıldızı olan Ağrı, başarı grafiğini her geçen gün yükseltiyor. Haftanın altı günü antrenman sahalarında ter döken sporcular, ulusal başarıların ötesine geçerek olimpiyatları hedefliyor.

Ağrı'da, başarıya ulaşmak isteyen sporcular haftanın altı günü antrenman yaparak ter döküyor. Kent genelinde aktif olarak çalışmalarını sürdüren bin 308 atletizm sporcusunun arasında kadın sporcu sayısı da her geçen gün artıyor. Yetiştirdiği sporcularla hem ulusal hem de uluslararası arenada adından söz ettiren Ağrı, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında elde ettiği derecelerle dikkat çekiyor. Ağrılı atletler, bu başarıları olimpiyat madalyalarıyla taçlandırmayı hedefliyor.

Kentteki atletizm altyapısı ise her geçen yıl daha da güçleniyor. Modern pistlerin yanı sıra spor salonları ve Sporcu Eğitim Merkezi'nde yatılı olarak kalan sporculara sunulan imkanlar sayesinde, disiplinli ve sistemli bir gelişim süreci yürütülüyor. 16 antrenör eşliğinde sürdürülen çalışmalar, Ağrı'yı yalnızca yerel başarıların değil, uluslararası platformların da güçlü bir temsilcisi haline getiriyor.

"Hedefim milli takım sporcusu olmak"

Ağrı'da yetişen genç sporculardan Hiranur Taş, hedeflerinden bahsederek, "Okul çıkışlarında antrenmanlarıma geliyorum. Sık sık antrenman yapıyorum çünkü kafamda kurduğum büyük hedeflerim var. Bu hedeflerin başında milli takım sporcusu olmak geliyor. Haftanın yedi günü antrenman yapıyoruz. Bu süreçte 100 metre atışlarımızı, kondisyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güçlenmek ve performansımızı artırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Ağrı atletizmi olimpiyatlara sporcu gönderecek"

Atletizm antrenörü Sevilay Eytemiş Yıldırımcı, Ağrı'daki atletizm altyapısına ve kadın sporcuların geldiği noktaya değinerek, "Milli sporcuyum ve şu ana kadar iki şampiyonluk elde ettim. Türkiye'de bir ilki başararak Dünya Üniversiteler Şampiyonu oldum. Şu anda altyapıdan sporcular yetiştiriyorum; antrenörlük yapıyorum. 10-14 yaş, 14-18 yaş ve 18 yaş üzeri olmak üzere üç farklı kategoride öğrencilerimiz var. Ağrı'da atletizm çok köklü bir branş. Hatta geçmişte olimpiyatlara katılan sporcularımız bile oldu. Şu an altyapıda yaklaşık 100 sporcumuz var. Milli takıma giren birçok öğrencimiz bulunuyor. Bunlardan bazıları okullar arası Dünya Şampiyonası'na katıldı ve dünya dördüncüsü oldu. Türkiye'den bu şampiyonaya erkeklerde yalnızca biz katıldık. Şu an Avrupa Şampiyonası için hazırlanan bir öğrenci grubumuz var. Proje yarışmalarımız da devam ediyor ve çocuklarımızı bu yarışmalara hazırlıyoruz. Sporcularımızın geleceği gerçekten parlak. Ağrı, bilindiği gibi çok soğuk bir il; kış aylarında çok zor şartlarda antrenman yapıyoruz ama bu bizi durdurmuyor. Elbette zorluk yaşıyoruz, ama çocuklarımız hem yetenekli hem de istekli. Aynı şekilde antrenörlerimiz de büyük bir motivasyonla çalışıyor. Sporcularımızı en iyi seviyeye taşımaya gayret ediyoruz. Ben spora başladığımda Ağrı'da spor yapan ilk kadınlardan biriydim. Çok zor şartlarda antrenman yaptım. Hatta yer yer toplumdan tepki bile gördüm. Röportajlarımda da bahsetmiştim; 'Kadın koşar mı?' diyenler oluyordu. Ama hiç pes etmedim. Şimdi bakarsanız, sokakta koşan birçok kadın sporcu görebilirsiniz. Altyapıdan öyle çok sporcu çıktı ki, artık kadınlar erkekleri bile geçmeye başladı. Kadın atletizminde Türkiye genelinde büyük bir başarı yakaladık. Okullar arası Dünya Şampiyonası'nda takım olarak dünya şampiyonu olduk. Ferdi olarak da dünya şampiyonluğumuz var. 3000 metre engellide Avrupa şampiyonu ve Avrupa üçüncüsü sporcular yetiştirdik. Kadın atletlerimiz artık Türkiye'nin her yerinde adından söz ettiriyor. Ağrı da bu gelişime büyük katkı sağladı. Çok köklü bir atletizm geleneğimiz var ve bu başarıyı sürdürmekte kararlıyız. Şimdi hedefimiz olimpiyatlara sporcu göndermek" dedi.

"Ağrı, spor kentine dönüştü"

Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Ağrı'daki atletizm altyapısının gelişimine ve sporcuların ulusal başarılarına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Şu anda her gün düzenli olarak atletizm antrenmanlarımızı yapıyoruz. Haftada altı gün altyapı, orta vadeli ve performans sporcularımızla çalışıyoruz. Şu an aktif olarak atletizmde 1308 sporcumuz var. İl dışındaki müsabakalara katılan yaklaşık 15 milli sporcumuz bulunuyor; bunların çoğu kadın. Ağrı, deyim yerindeyse bir spor kentine dönüştü. Tesisleşme anlamında büyük bir ivme yakaladık. Eskiden toprak zeminli pistler ve tek bir spor salonu varken, şimdi çok daha iyi şartlara sahibiz. 2002'den sonra büyük gelişmeler oldu. Yüzme havuzlarımız, atletizm pistimiz var ve çok sayıda sporcu bu tesislerden yararlanıyor. Şu anda 16 atletizm antrenörüyle birlikte Ağrı'da bu sporu zirveye taşımaya çalışıyoruz. Milli sporculuktan gelen antrenörlerimiz var ve onların tecrübelerinden çok faydalanıyoruz. Avrupa ve Balkanlar'da derece yapmış sporcularımız mevcut. Altyapıda çalışan birçok genç sporcumuz var. Sporcu eğitim merkezinde yatılı kalan öğrencilerimiz var; beslenmelerinden kıyafetlerine kadar her şey Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Diyetisyen kontrolünde hazırlanan özel menülerle besleniyorlar. Bu şekilde sistemli bir biçimde çalışmaya devam ediyoruz. Amacımız, Ağrı'ya yakışır şekilde hem Türkiye'yi hem de ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil edecek sporcular yetiştirmek."

Kaynak: İHA

Doğu Anadolu, Yerel, Spor, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ağrı'nın Olimpiyat Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı Şam'da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes’e lazer tutan taraftar gözaltına alındı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum
Lisede mutfak tüpü patladı Facianın eşiğinden dönüldü Lisede mutfak tüpü patladı! Facianın eşiğinden dönüldü
ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu
Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı 2’si çocuk 5 yaralı Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı! 2'si çocuk 5 yaralı
Özgür Özel’e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı Özgür Özel'e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
Apartmanda doğal gaz patlaması 1’i ağır 12 yaralı Apartmanda doğal gaz patlaması! 1'i ağır 12 yaralı
Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor
Beşiktaş’tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar Beşiktaş'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 21:10:00. #7.13#
SON DAKİKA: Ağrı'nın Olimpiyat Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.